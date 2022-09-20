​Моуринью дисквалифицирован на матч с «Интером»

Дисциплинарная комиссия Серии А вынесла решение о дисквалификации Жозе Моуринью. Тренер «Ромы» пропустит один матч. Таким образом, португалец не сможет находиться на тренерской скамье в игре против своего бывшего клуба – «Интера». Команды сыграют на «Сан-Сиро» в первый день октября.

Напомним, что Жозе Моуринью получил красную карточку в игре «Ромы» против «Аталанты». Португалец выразил недовольство работой арбитра.

Добавим, что хавбек «Интера» Марсело Брозович дисквалифицирован на одну игру за получение пяти жёлтых карточек в этом чемпионате. Он не поможет команде в игре с «Ромой».