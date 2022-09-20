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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью дисквалифицирован на матч с «Интером»

 
20 Сентября 2022 • 17:25 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1 1.93 X 3.75 2 3.75
01.10 19:00

Дисциплинарная комиссия Серии А вынесла решение о дисквалификации Жозе Моуринью. Тренер «Ромы» пропустит один матч. Таким образом, португалец не сможет находиться на тренерской скамье в игре против своего бывшего клуба – «Интера». Команды сыграют на «Сан-Сиро» в первый день октября.

Напомним, что Жозе Моуринью получил красную карточку в игре «Ромы» против «Аталанты». Португалец выразил недовольство работой арбитра.

Добавим, что хавбек «Интера» Марсело Брозович дисквалифицирован на одну игру за получение пяти жёлтых карточек в этом чемпионате. Он не поможет команде в игре с «Ромой».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Жозе Моуринью Марсело Брозович
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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