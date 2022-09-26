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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Златан останется Златаном и после завершения карьеры»

 
26 Сентября 2022 • 04:58 Комментировать
Интер Милан
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Рома
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01.10 19:00

Легендарный Паоло Мальдини может рассказать хорошие и интересные факты о любом футболисте команды, в том числе и о Златане Ибрагимовиче, который сейчас залечивает сложную травму и вернется на поле лишь после нового года. Он считает, что у Ибрагимовича исключительная техника и скорость, даже несмотря на возраст.

- Ибрагимович? Он будет в порядке и будет играть. У него завидная скорость и потрясающая техника. Он - Златан. И он останется Златаном и после завершения карьеры, - цитирует слова Мальдини итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2020 году, ранее он уже выступал в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Паоло Мальдини
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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