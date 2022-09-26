Мальдини: «Златан останется Златаном и после завершения карьеры»

Легендарный Паоло Мальдини может рассказать хорошие и интересные факты о любом футболисте команды, в том числе и о Златане Ибрагимовиче, который сейчас залечивает сложную травму и вернется на поле лишь после нового года. Он считает, что у Ибрагимовича исключительная техника и скорость, даже несмотря на возраст.

- Ибрагимович? Он будет в порядке и будет играть. У него завидная скорость и потрясающая техника. Он - Златан. И он останется Златаном и после завершения карьеры, - цитирует слова Мальдини итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2020 году, ранее он уже выступал в клубе.