Индзаги высказался о травме Лукаку

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги пока не знает, когда сможет вернуться на поле нападающий Ромелу Лукаку.

Лидер «нерадзурри», как ожидалось, должен был восстановиться до начала октября, однако в сегодняшнем матче против «Ромы» бельгиец снова не попал в заявку. Без 29-летнего форварда миланцы потерпели очередное поражение, уступив со счётом 1:2.

«Мы планировали внести его в заявку на сегодняшний матч, но, к сожалению, результаты обследования показали, что он ещё не готов. Он активно работает с физиотерапевтами и врачами. Да, его отсутствие сказывается на нашей игре, но таков футбол», – сказал Индзаги в послематчевом интервью.