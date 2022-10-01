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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги высказался о травме Лукаку

01 Октября 2022 • 22:27 Комментировать
Интер Милан
1:2
Рома
окончен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги пока не знает, когда сможет вернуться на поле нападающий Ромелу Лукаку.

Лидер «нерадзурри», как ожидалось, должен был восстановиться до начала октября, однако в сегодняшнем матче против «Ромы» бельгиец снова не попал в заявку. Без 29-летнего форварда миланцы потерпели очередное поражение, уступив со счётом 1:2.

«Мы планировали внести его в заявку на сегодняшний матч, но, к сожалению, результаты обследования показали, что он ещё не готов. Он активно работает с физиотерапевтами и врачами. Да, его отсутствие сказывается на нашей игре, но таков футбол», – сказал Индзаги в послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
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