Руководство «Интера» сегодня встретится с Индзаги, чтобы обсудить проблемы команды

Руководство миланского «Интера» сегодня проведёт встречу с главным тренером Симоне Индзаги, чтобы разобраться в неудачных выступлениях команды на старте сезона. Напомним, «нерадзурри» идут на седьмой строчке в Серии А с тремя поражениями в семи турах.

По информации от La Gazzetta dello Sport, на встрече с Индзаги руководство «Интера» во главе с генеральным директором Джузеппе Мароттой постарается выяснить главные проблемы, с которыми команда столкнулась на старте сезона. Владелец «нерадзурри» Стивен Джан не будет присутствовать на встрече, но прилетит в Италию после международной паузы.

Два своих следующий матча «Интер» сыграет против таких команд, как «Рома» и «Барселона».