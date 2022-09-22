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Чемпионат Италии. Серия А

Руководство «Интера» сегодня встретится с Индзаги, чтобы обсудить проблемы команды

 
22 Сентября 2022 • 12:30 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Руководство миланского «Интера» сегодня проведёт встречу с главным тренером Симоне Индзаги, чтобы разобраться в неудачных выступлениях команды на старте сезона. Напомним, «нерадзурри» идут на седьмой строчке в Серии А с тремя поражениями в семи турах.

По информации от La Gazzetta dello Sport, на встрече с Индзаги руководство «Интера» во главе с генеральным директором Джузеппе Мароттой постарается выяснить главные проблемы, с которыми команда столкнулась на старте сезона. Владелец «нерадзурри» Стивен Джан не будет присутствовать на встрече, но прилетит в Италию после международной паузы.

Два своих следующий матча «Интер» сыграет против таких команд, как «Рома» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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