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Чемпионат Италии. Серия А

Моратти: «Рома» Моуринью может стать главной сенсацией сезона»

29 Сентября 2022 • 02:28 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1 2.00 X 3.60 2 3.60
01.10 19:00

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался о перспективах «Ромы» в преддверии противостоянии команд в рамках Серии А.

«Есть ощущение, что «Интер» несколько сдал, упустив Скудетто в прошлом сезоне, в клубе до сих пор царит разочарование. Возможно, нужны какие-то перемены, чтобы встряхнуть команду.

«Рома» находится в лучшей форме, у Жозе Моуринью подобрался интересный состав. Думаю, они могут стать главной сенсацией этого сезона», – заявил Моратти в интервью Radio Centro Suono.

Поединок «Интер» – «Рома» состоится 1 октября. На счету римлян 13 набранных очков после семи туров, «нерадзурри» набрали на один балл меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Жозе Моуринью Массимо Моратти
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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