Моратти: «Рома» Моуринью может стать главной сенсацией сезона»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался о перспективах «Ромы» в преддверии противостоянии команд в рамках Серии А.

«Есть ощущение, что «Интер» несколько сдал, упустив Скудетто в прошлом сезоне, в клубе до сих пор царит разочарование. Возможно, нужны какие-то перемены, чтобы встряхнуть команду.

«Рома» находится в лучшей форме, у Жозе Моуринью подобрался интересный состав. Думаю, они могут стать главной сенсацией этого сезона», – заявил Моратти в интервью Radio Centro Suono.

Поединок «Интер» – «Рома» состоится 1 октября. На счету римлян 13 набранных очков после семи туров, «нерадзурри» набрали на один балл меньше.