«ПСЖ» в январе предложит 30 миллионов евро за Шкриньяра

«ПСЖ» зимой намерен предложить 30 миллионов евро за защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Об этом в социальных сетях сообщает французский инсайдер Адриен Гренье со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

При этом отмечается, что миланский «Интер» продолжает вести переговоры со словаком по продлению контракта. Напомним, летом «нерадзурри» хотели продать защитника за 70 миллионов евро, но из-за истекающего в конце сезона соглашения, в январе команда Симоне Индзаги может расстаться со Шкриньяром всего за 30 миллионов евро.

Напомним, Шкриньяр является одной главных трансферных целей советника «ПСЖ» Луиша Кампуша.