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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и Шкриньяр прекратили переговоры по новому контракту

26 Сентября 2022 • 21:52 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр не может договориться с клубом о новом контракте.

Текущий договор словака истекает уже следующим летом, и «ПСЖ» продолжает следить за ситуацией. Как сообщалось ранее, парижане намерены предложить за Шкриньяра порядка 30 млн евро в январе. В «Интере» всё ещё надеются продолжить сотрудничество со звёздным центрбеком, но переговоры проходят тяжело. По данным Italian Football News, в настоящий момент стороны полностью приостановили обсуждения, и скорый уход игрока кажется всё более вероятным.

Напомним, что в подписании Милана Шкриньяра также заинтересованы мадридский «Реал» и ряд английских топ-клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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