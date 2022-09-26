«Интер» и Шкриньяр прекратили переговоры по новому контракту

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр не может договориться с клубом о новом контракте.

Текущий договор словака истекает уже следующим летом, и «ПСЖ» продолжает следить за ситуацией. Как сообщалось ранее, парижане намерены предложить за Шкриньяра порядка 30 млн евро в январе. В «Интере» всё ещё надеются продолжить сотрудничество со звёздным центрбеком, но переговоры проходят тяжело. По данным Italian Football News, в настоящий момент стороны полностью приостановили обсуждения, и скорый уход игрока кажется всё более вероятным.

Напомним, что в подписании Милана Шкриньяра также заинтересованы мадридский «Реал» и ряд английских топ-клубов.