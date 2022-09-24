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Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты «Интера» требуют отставки президента клуба

 
24 Сентября 2022 • 08:17 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1 1.90 X 3.80 2 3.75
01.10 19:00

Болельщики миланского «Интера» недовольны выступлением команды в нынешнем сезоне и требуют отставки президента клуба Стивена Чжана. Об этом рапортует FC Inter1908.

Объединение фанатов Curva Nord посредством социальных сетей опубликовало послание в адрес руководителя, которое гласит: «Чжан, уходи прочь».

«Нерадзурри» неудачно стартовали в новом розыгрыше итальянской Серии А. После семи проведенных туров подопечные Симоне Индзаги набрали 12 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Следующий матч миланский коллектив проведет на своем поле против «Ромы». Игра состоится 1 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стивен Чжан
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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