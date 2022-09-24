Фанаты «Интера» требуют отставки президента клуба

Болельщики миланского «Интера» недовольны выступлением команды в нынешнем сезоне и требуют отставки президента клуба Стивена Чжана. Об этом рапортует FC Inter1908.
Объединение фанатов Curva Nord посредством социальных сетей опубликовало послание в адрес руководителя, которое гласит: «Чжан, уходи прочь».
«Нерадзурри» неудачно стартовали в новом розыгрыше итальянской Серии А. После семи проведенных туров подопечные Симоне Индзаги набрали 12 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице.
Следующий матч миланский коллектив проведет на своем поле против «Ромы». Игра состоится 1 октября.
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