​Дибала возвращается: «Интер» и «Рома» назвали составы

В главном матче восьмого тура итальянской Серии А в субботу вечером сыграют «Интер» и «Рома».

Наставник миланской команды Симоне Индзаги включил в стартовый состав таких игроков: Ханданович, Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Асллани, Чалханоглу, Димарко, Лаутаро Мартинес, Джеко.

Рулевой римлян Жозе Моуринью, в свою очередь, доверил место на футбольном поле следующим исполнителям: Патрисиу, Мансини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Кристанте, Матич, Спинаццола, Пеллегрини, Дибала, Дзаньоло.

Как видим, Пауло Дибала возвращается на поле после повреждения.

Матч между «Интером» и «Ромой» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.