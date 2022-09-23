Моуринью снялся в клипе у известного британского рэпера

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью снялся в клипе британского рэпера Stormzy.

Музыкант выпустил первый трек после трёхлетнего молчания, а главной звездой видео стал именно португальский специалист. Несмотря на короткое появление в 10-минутной работе, Жозе продемонстрировал жест молчания, поскольку в треке обыгрывается высказывание Моуринью из 2014 года.

Напомним, что с прошлого лета Жозе возглавляет римский клуб, с которым выиграл первый в истории сезон Лиги конференций УЕФА. Что касается Stormzy, то в среде футбольных поклонников он известен внешней схожестью с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку.

