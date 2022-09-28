Шкриньяр: «Всегда выкладывался на полную ради «Интера»

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр заявил, что всегда выкладывался за команду на полную. Напомним, летом у словака заканчивается контракт с «нерадзурри». Зимой футболиста в очередной раз попытается приобрести французский «ПСЖ», который не смог заключить трансфер летом.

«Я всегда выкладывался на полную ради «Интера». Я сражался за каждый мяч. Возможно, именно поэтому фанаты меня так сильно любят. У меня отличные отношения с болельщиками. Это прекрасно», – цитирует Шкриньяра итальянское издание DAZN.

Напомним, до перехода в миланский «Интер» Шкриньяр выступал в Серии А в составе «Сампдории».