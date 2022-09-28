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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр: «Всегда выкладывался на полную ради «Интера»

28 Сентября 2022 • 13:20 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр заявил, что всегда выкладывался за команду на полную. Напомним, летом у словака заканчивается контракт с «нерадзурри». Зимой футболиста в очередной раз попытается приобрести французский «ПСЖ», который не смог заключить трансфер летом.

«Я всегда выкладывался на полную ради «Интера». Я сражался за каждый мяч. Возможно, именно поэтому фанаты меня так сильно любят. У меня отличные отношения с болельщиками. Это прекрасно», – цитирует Шкриньяра итальянское издание DAZN.

Напомним, до перехода в миланский «Интер» Шкриньяр выступал в Серии А в составе «Сампдории».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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