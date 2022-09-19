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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Озбилиз не верит, что Сперцян сможет превзойти Мхитаряна

 
19 Сентября 2022 • 16:17 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением об игроке «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

Озбилиз усомнился в том, что 22-летний футболист сможет заменить полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна в сборной Армении.

«Сперцян — очень перспективный игрок, но не думаю, что он сможет обойти Генриха. Генрих много добился, играл в сильных клубах и до сих пор держит планку. Может, лет через 50 придёт игрок, который будет его уровня», — приводит слова Озбилиза Metaratings.

Также экс-спартаковец отметил, что есть армянские игроки, которые своей техникой превосходят Мхитаряна, однако в футболе очень важную роль играет и менталитет.

В текущем сезоне Сперцян провёл в составе «быков» 12 матчей, забив в них восемь голов и отдав три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Генрих Мхитарян Араз Озбилиз Эдуард Сперцян
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