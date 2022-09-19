Озбилиз не верит, что Сперцян сможет превзойти Мхитаряна

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением об игроке «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

Озбилиз усомнился в том, что 22-летний футболист сможет заменить полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна в сборной Армении.

«Сперцян — очень перспективный игрок, но не думаю, что он сможет обойти Генриха. Генрих много добился, играл в сильных клубах и до сих пор держит планку. Может, лет через 50 придёт игрок, который будет его уровня», — приводит слова Озбилиза Metaratings.

Также экс-спартаковец отметил, что есть армянские игроки, которые своей техникой превосходят Мхитаряна, однако в футболе очень важную роль играет и менталитет.

В текущем сезоне Сперцян провёл в составе «быков» 12 матчей, забив в них восемь голов и отдав три результативные передачи.