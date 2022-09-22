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Чемпионат Италии. Серия А

Зе Элиас: «Для Роналдо каждая игра – словно концерт» эксклюзив

 
22 Сентября 2022 • 15:40 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Бывший игрок «Интера» и сборной Бразилии Зе Элиас в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился воспоминаниями о Роналдо, которому сегодня исполнилось 46 лет.

Каким вам запомнился Роналдо?

«Мы играли с ним за сборную Бразилии и за «Интер». В первую очередь он запомнился мне, как невероятный атлет. Он был очень быстр, силён и хладнокровен. Думаю он мог дать 100 очков вперёд защитникам, когда был в лучшей форме. Поверьте, его было невозможно остановить без фола, во многом из-за этого у него и было столько травм».

Какой он был в повседневной жизни?

«Он очень простой парень. Всё время шутил, прикалывался с парнями. Очень простой для своей позиции. Сейчас, как и тогда,  он занимает третье место по популярности в мире. Первое – папа римский, второе – президент США, третье – Роналдо. И он очень простой, очень добрый и вежливый. Никогда не чувствовалось, что это главная футбольная звезда в мире».

Это самый сильный игрок, с которым вы играли?

«Для меня он самый лучший, самый сильный игрок. Из-за всех его качеств: мощный, хорошо обращается с мячом, он знает как использовать свои сильные стороны, его техники просто невероятны. Он фантастический. Я думаю, что каждое десятилетие господь выбирает одного человека и делает его особенным, который что-то даст футболу, покажет концерт. Потому что для него каждый игра – это как концерт. Он просто невероятный».

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Интер Милан Зе Элиас
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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