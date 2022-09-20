​Дибале будет сложно подойти к матчу с «Интером» в хорошей форме

Пауло Дибала пропустил последний матч «Ромы» против «Аталанты» из-за мышечной проблемы, которую он ощутил в процессе разминки. Нападающий всё же отправился в лагерь сборной Аргентины. Там он пробудет как минимум до 23 сентября, когда Пауло пройдёт новый этап медицинских тестов. Об этом рассказывает Football Italia, ссылаясь на информацию журналиста Джанлуки ди Марцио. Если всё будет хорошо, Дибала останется в команде до 27 числа, когда сборная Аргентины сыграет против Ямайки.

В таком случае Дибала вернётся в лагерь «Ромы» 28 сентября и сможет тренироваться 29 сентября. Учитывая столь поздний приезд и перелёт, форварду будет сложно подойти к матчу с «Интером» (1 октября) в хорошей форме.