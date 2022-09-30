​Моуринью решил выпустить Дибалу на матч с «Интером» - источник

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала в пятницу утром частично тренировался с остальной командой. Как сообщает Calciomercato, главный тренер «волков» Жозе Моуринью пообщался с аргентинским футболистом и убедился, что он больше не ощущает боли в бедре. Португальский специалист решил включить Дибалу в стартовый состав своей команды на матч с «Интером», утверждает источник.

Напомним, что Пауло Дибала не сыграл в прошлом матче «Ромы» против «Аталанты» из-за дискомфорта, который он ощутил в процессе разминки.

Матч чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой» пройдёт в субботу, 1 октября.