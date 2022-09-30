Вольпато продлил соглашение с «Ромой»

«Рома» продлила трудовое соглашение со своим полузащитником Кристианом Вольпато. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба. Новый контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Вольпато принял участие в одном матче Лиги Европы, в котором провел на поле 15 минут и не отметился результативными действиями. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 900 тысяч евро.

«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков после семи туров. В предстоящем матче подопечные Жозе Моуринью сыграют с «Интером» 1 октября в 19:00 по мск.