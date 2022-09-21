Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло был удивлён, что не получил вызов в сборную Италии. По информации от La Gazzetta dello Sport, футболист ожидал, что главный тренер Роберто Манчини хотя бы позвонит и объяснит своё решение.

Вместо Дзаньоло в сборную Италии был вызван 30-летний Маноло Габбьядини, который в 5 матчах Серии А в новом сезоне отметился всего одним голом за «Сампдорию».

Дзаньоло дебютировал за сборную Италии ещё в 2019 году. В данный момент на счету футболиста два гола в девяти матчах за «скуадру адзурру». В новом сезоне Серии А нападающий не забил ни одного гола в трёх матчах за «Рому».