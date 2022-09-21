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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаньоло был удивлён, что не получил вызов в сборную Италии

 
21 Сентября 2022 • 12:23 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло был удивлён, что не получил вызов в сборную Италии. По информации от La Gazzetta dello Sport, футболист ожидал, что главный тренер Роберто Манчини хотя бы позвонит и объяснит своё решение.

Вместо Дзаньоло в сборную Италии был вызван 30-летний Маноло Габбьядини, который в 5 матчах Серии А в новом сезоне отметился всего одним голом за «Сампдорию».

Дзаньоло дебютировал за сборную Италии ещё в 2019 году. В данный момент на счету футболиста два гола в девяти матчах за «скуадру адзурру». В новом сезоне Серии А нападающий не забил ни одного гола в трёх матчах за «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Роберто Манчини Николо Дзаньоло
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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