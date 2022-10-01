​Дзаньоло подпишет новый контракт с «Ромой», зарплата игрока вырастет

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло приблизился к подписанию нового контракта с клубом. Как стало известно Calciomercato, во время сентябрьской паузы на матчи сборных агент 23-летнего футболиста достиг договорённости со спортивным директором римлян Тьягу Пинту.

По данным источника, новый трудовой договор Дзаньоло будет рассчитан до конца сезона 2026/2027. Заработная плата полузащитника вырастет примерно до 4 миллионов евро за сезон. Таким образом, Дзаньоло будет иметь один из наиболее высоких окладов в команде.

В последние годы Николо Дзаньоло регулярно оказывался фигурантом трансферных слухов, но никуда не уходил.