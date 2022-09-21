Владелец «Интера» Чжан будет присутствовать на матче с «Ромой» и «Барселоной»

Владелец миланского «Интера» Стивен Чжан после международной паузы прибудет в Италию, чтобы понаблюдать за игрой команды в матчах против «Ромы» и каталонской «Барселоны». Об этом сообщает издание Il Corriere dello Sport.

Отмечается, что Чжан обеспокоен выступлениями команды, которая в данный момент идёт на седьмом месте в турнирной таблице Серии А с тремя поражениями. Напомним, что согласно слухам, главному тренеру Симоне Индзаги дали месяц, чтобы исправить ситуацию.

В прошлом сезоне «Интер» финишировал в Серии А на втором месте, отстав от чемпиона «Милана» на два очка. Летом команда сохранила ключевых футболистов и усилилась несколькими качественными новичками: Ромелу Лукаку, Андре Онаной, Генрихом Мхитаряном и другими.