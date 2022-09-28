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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр – о Индзаги: «Он как будто один из нас»

28 Сентября 2022 • 13:26 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр поделился впечатлениями от работы с главным тренером Симоне Индзаги. Напомним, работа итальянца находится под угрозой, ведь в первых 7 турах Серии А «нерадзурри» проиграли три матча.

«Он как будто один из нас. Симоне часто с нами говорит и шутит, но когда надо сказать что-то жёсткое – он говорит прямо в лицо. Я считаю, что Индзаги – очень сбалансированный тренер. Он знает, как нас развеселить», – цитирует Шкриньяра DAZN.

Напомним, в прошлом сезоне Индзаги выиграл с «Интером» Кубок Италии. В чемпионате «нерадзурри» на два очка отстали от «Милана», который стал чемпионом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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