Шкриньяр – о Индзаги: «Он как будто один из нас»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр поделился впечатлениями от работы с главным тренером Симоне Индзаги. Напомним, работа итальянца находится под угрозой, ведь в первых 7 турах Серии А «нерадзурри» проиграли три матча.

«Он как будто один из нас. Симоне часто с нами говорит и шутит, но когда надо сказать что-то жёсткое – он говорит прямо в лицо. Я считаю, что Индзаги – очень сбалансированный тренер. Он знает, как нас развеселить», – цитирует Шкриньяра DAZN.

Напомним, в прошлом сезоне Индзаги выиграл с «Интером» Кубок Италии. В чемпионате «нерадзурри» на два очка отстали от «Милана», который стал чемпионом.