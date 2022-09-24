Дзанетти: «Увольнение Индзаги никогда не обсуждалось»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти опроверг слухи о том, что руководство миланского клуба задумывается об увольнении главного тренера Симоне Индзаги. Напомним, «нерадзурри» потерпели уже три поражения в 7 стартовых турах чемпионата Италии.

«Увольнение Индзаги из «Интера» никогда не обсуждалось», – с уверенностью заявил Индзаги в интервью журналисту Festival dello Sport.

«Интер» в данный момент находится на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. Свой следующий матч в чемпионате «нерадзурри» проведут против «Ромы», которая на старте сезона набрала на один балл больше.