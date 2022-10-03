Сакки не понравился матч между «Интером» и «Ромой»

Знаменитый экс-тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки, приведший клуб к самым успешным временам в его истории, а сборную в финал американского чемпионата, остался недоволен качеством игры, которую продемонстрировали «Интер» и «Рома» в центральном матче восьмого тура итальянской Серии А.

- В какой-то момент я спросил себя - они вообще что-то будут делать? Ничего не происходило, защитный блок с одной стороны, защитный блок с другой. Никакого прессинга, в защите стояли по восемь игроков. Это никак не назовешь красивой игрой. Индзаги и Моуринью прекрасные тактики, но публике нужно что-то еще, - цитирует Сакки итальянская La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что «Рома» выиграла со счетом 2:1.