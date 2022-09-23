«Интер» скоро прекратит ротировать вратарей, Индзаги сделал выбор насчёт первого номера

Миланский «Интер» скоро прекратит ротировать вратарей. Напомним, в Серии А пока выступает Самир Ханданович, а в Лиге чемпионов – Андре Онана, который летом перебрался на правах свободного агента из амстердамского «Аякса».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Онана всё же выйдет в основе «Интера» на матч Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны», в академии которой футболист провёл несколько лет. Тем не менее, через некоторое время главный тренер Симоне Индзаги начнёт выпускать Самира Хандановича и в Лиге чемпионов.

Напомним, у 38-летнего Хандановича следующим летом заканчивается контракт с миланским «Интером».