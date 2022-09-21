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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта намерен выяснить, осталось ли у Индзаги доверие со стороны игроков «Интера»

 
21 Сентября 2022 • 10:22 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта намерен выяснить, не потерял ли главный тренер Симоне Индзаги доверие со стороны своих футболистов. По информации от Tuttosport, после международной паузы гендиректор «нерадзурри» проведёт переговоры с ключевыми игроками клуба, чтобы поинтересоваться их мнением насчёт Индзаги.

Напомним, что после 7 туров Серии А «нерадзурри» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице. Команда успела проиграть уже три матча в чемпионате на старте сезона. В последнем туре подопечные Индзаги уступили на выезде «Удинезе» со счётом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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