Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку сыграет против «Ромы»

27 Сентября 2022 • 21:43 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1 1.98 X 3.70 2 3.60
01.10 19:00

Получивший травму в начале сентября бельгийский бомбардир Ромелу Лукаку вскоре вернется в общую группу и приступит к полноценным тренировкам. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport. Уже завтра, 27 сентября, ожидается его появление на тренировке после трехнедельной паузы.

В общей сложности Ромелу пропустил на данный момент уже шесть матчей, в том числе и дерби с «Миланом», в котором «Интер» проиграл со счетом 2:3.

Свой следующий матч в чемпионате «Интер» проведет против «Ромы» первого октября. В текущем сезоне Лукаку успел записать на свой счет один гол и одну голевую передачу в трех проведенных матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
21:54 · Италия. Серия А
Скончался бывший спортивный директор «Интера»
21:43 · Италия. Серия А
Лукаку сыграет против «Ромы»
19:56 · Италия. Серия А
«ПСЖ» и «Рома» пересмотрят сделку по Вейналдуму после травмы
18:54 · Италия. Серия А
​Лукаку возобновит тренировки в среду
18:39 · Италия. Серия А
​Милик рассказал, как переходил в «Ювентус»
17:25 · Италия. Серия А
Паредес — о переходе в «Ювентус»: Это было трудное, но правильное решение
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа может оказаться в топ-клубе Серии А
16:53 · Италия. Серия А
​«Сан-Сиро» снесут 1
16:36 · Италия. Серия А
​В «Интере» возмущены действиями сборной Хорватии в ситуации с Брозовичем слухи
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Назван фаворит в борьбе за украинца Малиновского – это клуб из АПЛ
16:08 · Италия. Серия А
Монтелла считает, что «Роме» по силам выиграть Серию А в нынешнем сезоне
16:01 · Италия. Серия А
Монтелла: «Не мог представить, что «Ювентус» и «Интер» столкнутся с такими проблемами»
15:16 · Италия. Серия А
Стало известно, какую зарплату просит Шкриньяр у «Интера» по новому контракту
15:00 · Россия. Первая лига
«Рубин» заработал 8 миллионов на переходе Хвичи в «Наполи»
14:36 · Голландия. Эредивизие
Тимбер может перейти в «Рому»
Все новости
Рекомендуем