Лукаку сыграет против «Ромы»

Получивший травму в начале сентября бельгийский бомбардир Ромелу Лукаку вскоре вернется в общую группу и приступит к полноценным тренировкам. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport. Уже завтра, 27 сентября, ожидается его появление на тренировке после трехнедельной паузы.

В общей сложности Ромелу пропустил на данный момент уже шесть матчей, в том числе и дерби с «Миланом», в котором «Интер» проиграл со счетом 2:3.

Свой следующий матч в чемпионате «Интер» проведет против «Ромы» первого октября. В текущем сезоне Лукаку успел записать на свой счет один гол и одну голевую передачу в трех проведенных матчах.