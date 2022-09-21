Дибала поделился подробностями перехода в «Рому»

Новоиспечённый лидер «Ромы» Пауло Дибала поделился подробностями перехода в римский клуб из «Ювентуса».

«Жозе Моуринью позвонил мне, и через несколько минут я принял решение. Он и директор рассказали мне о проекте и желании продолжать побеждать, как в прошлом году», – рассказал атакующий футболист, чьи слова цитирует Football Italia. Аргентинец отмечает, что статус звезды в таком клубе, как «Рома» очень сильно ему помогает.

Также Дибала вспомнил яркое приветствие фанатов «жёлто-красных», отметив, что это было необычно. По словам Пауло, фанаты его новой команды имеют немало схожестей с аргентинскими поклонниками футбола из-за безумства и привязанности к родному коллективу.

В шести встречах в рамках Серии А Дибала забил три мяча при двух ассистах. На «Стадио Олимпико» форвард переехал в статусе свободного агента.

