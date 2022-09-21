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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала поделился подробностями перехода в «Рому»

 
21 Сентября 2022 • 23:27 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Новоиспечённый лидер «Ромы» Пауло Дибала поделился подробностями перехода в римский клуб из «Ювентуса».

«Жозе Моуринью позвонил мне, и через несколько минут я принял решение. Он и директор рассказали мне о проекте и желании продолжать побеждать, как в прошлом году», – рассказал атакующий футболист, чьи слова цитирует Football Italia. Аргентинец отмечает, что статус звезды в таком клубе, как «Рома» очень сильно ему помогает.

Также Дибала вспомнил яркое приветствие фанатов «жёлто-красных», отметив, что это было необычно. По словам Пауло, фанаты его новой команды имеют немало схожестей с аргентинскими поклонниками футбола из-за безумства и привязанности к родному коллективу.

В шести встречах в рамках Серии А Дибала забил три мяча при двух ассистах. На «Стадио Олимпико» форвард переехал в статусе свободного агента.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Пауло Дибала
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