«ПСЖ» пообещал Шкриньяру вернуться за ним в январе, игрок готов перебраться в Париж

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр зимой будет готов перебраться в «ПСЖ». По информации от журналиста Маттео Моретто, словак пообещал выслушать предложение парижан во время зимнего трансферного окна.

Недавно стало известно, что переговоры между Шкриньяром и «Интером» относительно нового контракта зашли в тупик. Словак требует 7,5 миллионов евро в год по новому соглашению, тогда как «нерадзурри» готовы предложить лишь 6 миллионов.

Ранее «ПСЖ» уже пообещал Шкриньяру вернуться за ним в январе. Летом футболист мог перебраться в Париж, но «Интер» не стал его отпускать за сумму ниже 70 миллионов евро, хотя у Милана оставался всего год по контракту.