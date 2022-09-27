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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» пообещал Шкриньяру вернуться за ним в январе, игрок готов перебраться в Париж

27 Сентября 2022 • 11:45 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр зимой будет готов перебраться в «ПСЖ». По информации от журналиста Маттео Моретто, словак пообещал выслушать предложение парижан во время зимнего трансферного окна.

Недавно стало известно, что переговоры между Шкриньяром и «Интером» относительно нового контракта зашли в тупик. Словак требует 7,5 миллионов евро в год по новому соглашению, тогда как «нерадзурри» готовы предложить лишь 6 миллионов.

Ранее «ПСЖ» уже пообещал Шкриньяру вернуться за ним в январе. Летом футболист мог перебраться в Париж, но «Интер» не стал его отпускать за сумму ниже 70 миллионов евро, хотя у Милана оставался всего год по контракту.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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