Чалханоглу не забивал в Лиге чемпионов более шести лет

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Интер» принимает дома каталонскую «Барселону», и счет в этом матче был открыт к концу первого тайма. Это сделал полузащитник Хакан Чалханоглу, который мощно пробил из-за пределов штрафной площади.

Он забил мяч в Лиге чемпионов впервые за последние более чем шесть лет, в последний раз Хакан забил в игре против московского ЦСКА 14 сентября 2016 года - еще в составе «Байера».

Следить за событиями матча в рамках третьего группового раунда Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.