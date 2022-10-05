«Они не знают правил игры рукой»: футболист «Барселоны» раскритиковал судей матча с «Интером»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто выразил недовольство работой судей во вчерашнем матче группового раунда Лиги чемпионов против миланского «Интера» (0:1).

«Арбитры вообще не знают правил игры рукой. Сначала они отменили гол Педри из-за касания рукой, а затем не зафиксировали у Дюмфриса такое же нарушение», - передает слова испанского футболиста газета Marca.

Из-за вчерашней неудачи «Барселона» опустилась на третье место в таблице своей группы, пропустив вперед «Интер». В рамках четвертого тура подопечные Хави Эрнандеса на своем домашнем поле примут «нерадзурри».