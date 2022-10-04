Дзола: «Интер» - «Барселона» - матч, который нельзя пропустить»

Бывший итальянский нападающий, а ныне тренер Джанфранко Дзола высказался насчет предстоящего поединка между миланским «Интером» и каталонской «Барселоной» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Классный матч. «Интер» - хорошая команда, которая может добиться успеха в ЛЧ. Что касается каталонцев, то у них молодой коллектив, который прогрессирует. У них отличный тренер в лице Хави Эрнандеса. Мне он очень нравился как игрок. Думаю, этот матч нельзя пропустить», - передает слова Джанфранко газета Marca.

Игра состоится на стадионе в Милане сегодня, 4 октября, начало запланировано в 22:00 по мск.