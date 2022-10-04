Маротта прокомментировал возможное увольнение Индзаги из «Интера»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем главного тренера Симоне Индзаги.

Как сообщили итальянские СМИ, специалисту необходимо добиться приемлемых результатов в двух ближайших матчах против «Барселоны» и «Сассуоло», чтобы сохранить работу.

«Проще всего обвинять во всех бедах тренера команды, но мы должны оценивать полную картину, – приводит слова генерального директора «Интера» инсайдер Джанлука ди Марцио. – Ответственность также несут игроки и руководство. Мы должны общими усилиями найти выход из непростой ситуации», – заявил Маротта в интервью перед матчем Лиги чемпионов против «Барселоны».