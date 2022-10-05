​В Италии обратили внимание на скандальный жест Хави во время матча Лиги чемпионов

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» обернулся судейским скандалом. Рулевой каталонцев Хави призвал бригаду арбитров объяснить свои решения, а клуб, как говорят СМИ, готовит жалобу в УЕФА.

Между тем, итальянский филиал Eurosport обратил внимание на скандальный жест Хави, который не попал в телетрансляцию. Наставник «сине-гранатовых» сделал движения руками, имитируя передачу денег. Вероятно, Хави на эмоциях намекнул на подкуп судьи в этот вечер.

Напомним, что Славко Винчич в концовке не назначил пенальти в ворота «Интера», хотя мяч явно попал в руку Дензелю Дюмфрису. Повторы, которые были показаны в телеэфире, не дают ответа на вопрос, сыграл ли игрок «Интера» предварительно в мяч головой. Только такой вариант объяснил бы решение рефери и видеоассистента.

«Интер» обыграл «Барселону» со счётом 1:0.