​Хави: Ла Лига объективнее Лиги чемпионов

На предматчевой пресс-конференции перед битвой с «Интером» главный тренер «Барселоны» Хави сравнил триумф в Лиге чемпионов с триумфом в чемпионате Испании.

«Думаю, что Лига чемпионов сложнее, но Ла Лига объективнее. Лигу чемпионов не всегда выигрывает тот, кто был лучше. Здесь всё решают детали. А победа в Ла Лиге более объективна», - сказал Хави журналистам.

На текущий момент «Барселона» располагается на вершине таблицы чемпионата Испании вместе с «Реалом».

Матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» стартует 4 октября в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.