Хави установил тренерский антирекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов

«Барселона» снова проиграла на выезде в матче Лиги чемпионов.

Каталонцы с минимальным счётом уступили в Милане «Интеру» в матче третьего тура групповой стадии. Таким образом, команда потерпела третье выездное поражение кряду в Лиге чемпионов с момента назначения Хави Эрнандеса на пост главного тренера – это антирекорд клуба всех времён. Примечательно, что в Ла Лиге «сине-гранатовые» не проиграли ни одного из 18 гостевых матчей при Хави, что является рекордом чемпионата.

Уступив «Интеру», «Барселона» расположилась на третьем месте в квартете с тремя набранными очками. 12 октября команды встретятся на «Камп Ноу».