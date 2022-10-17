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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Объявлена десятка лучших молодых игроков 2022 года

17 Октября 2022 • 22:06 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

Издание France Football объявило десятку лучших молодых игроков по итогам 2022 года.

Напомним, что обладателем награды стал полузащитник «Барселоны» Гави, получивший приз из рук прошлогоднего триумфатора Педри. В тройку также вошли Эдуардо Камавинга и Джамал Мусиала.

Следующие места в десятке соответственно заняли Джуд Беллингем, Нуну Мендеш, Йошко Гвардиол, Райан Гравенберх, Букайо Сака, Карим Адейеми и Флориан Виртц.

Напомним, что церемония вручения наград от издания France Football проводится в Париже. Кульминацией вечера станет объявление лучшего футболиста года.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Эдуардо Камавинга Букайо Сака Нуну Мендеш Джамал Мусиала Гави Йошко Гвардиол Джуд Беллингем
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