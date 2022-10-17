Объявлена десятка лучших молодых игроков 2022 года

Издание France Football объявило десятку лучших молодых игроков по итогам 2022 года.

Напомним, что обладателем награды стал полузащитник «Барселоны» Гави, получивший приз из рук прошлогоднего триумфатора Педри. В тройку также вошли Эдуардо Камавинга и Джамал Мусиала.

Следующие места в десятке соответственно заняли Джуд Беллингем, Нуну Мендеш, Йошко Гвардиол, Райан Гравенберх, Букайо Сака, Карим Адейеми и Флориан Виртц.

Напомним, что церемония вручения наград от издания France Football проводится в Париже. Кульминацией вечера станет объявление лучшего футболиста года.

