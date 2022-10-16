Бензема забил быстрейший гол в «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу» с 2013 года

В центральном матче девятого тура чемпионата Испании, да и, пожалуй, всего первого круга Ла Лиги, мадридский «Реал» принимает в домашнем матче «Барселону», это встреча лидеров чемпионата, каждый из которых потерял лишь по два очка в первых восьми матчах.

Счет в матче был открыт на 11 минуте 27 секунде, это сделал Карим Бензема, который забил самый ранний домашний гол «Реала» в «эль класико» с марта 2013 года, когда «Реал» победил со счетом 2:1, а забил тогда также Бензема - на пятой минуте 36 секунде.

Следить за событиями матча девятого тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» можно в формате нашей прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.