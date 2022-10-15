​Анчелотти перед «эль класико» рассказал о состоянии Рюдигера

На неделе «Реал» сыграл вничью с «Шахтёром» (1:1) и обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Уйти от поражения мадридцы смогли на последних секундах – Антонио Рюдигер откликнулся на подачу Тони Крооса и точно пробил головой. При этом немец столкнулся с голкипером украинской команды Анатолием Трубиным. Рюдигеру пришлось накладывать швы на лоб.

«Рюдигер – воин. Он с нетерпением ждёт воскресной игры с «Барселоной». Рюдигер тренировался в маске, но он в порядке. Он носил маску только для того, чтобы рана снова не открылась», - сказал журналистам главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Эль класико» между «Реалом» и «Барселоной» стартует 16 октября в 17:15 по московскому времени.