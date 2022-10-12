Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» не удивлены новостями о Мбаппе, Перес уже знал о ситуации француза в «ПСЖ»

12 Октября 2022 • 10:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.60 2 3.05
16.10 17:15

Руководство мадридского «Реала» не удивлено новостями о желании Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ». Напомним, ранее появились слухи о том, что француз жалеет о продлении контракта с парижанами и хочет поскорее перебраться в другой клуб.

По информации от COPE, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес уже заранее знал о ситуации Мбаппе в «ПСЖ». Тем не менее, француз вряд ли перейдёт в «королевский клуб» в январское трансферное окно, ведь парижане не хотят его отпускать.

В новом сезоне Мбаппе забил 8 голов в 9 матчах чемпионата Франции. Также на счету нападающего 4 забитых мяча в Лиге чемпионов.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
10:14 · Испания. Ла Лига
В «Реале» не удивлены новостями о Мбаппе, Перес уже знал о ситуации француза в «ПСЖ»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «В Испании делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали»
11 Октября
20:03 · Испания. Ла Лига
«Реал» не проигрывает уже в 52-х матчах Ла Лиги, в которых лидирует к перерыву
16:56 · Испания. Ла Лига
​Винисиус использует «ПСЖ» в переговорах с «Реалом» - пока что они в тупике слухи
14:41 · Испания. Ла Лига
​Три клуба Ла Лиги требуют извинений от главы федерации
14:30 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Судейство первого матча с «Интером»? Это позор, именно поэтому я делаю ставку на Суперлигу» 4
14:02 · Испания. Ла Лига
Вальверде раскрыл секреты своей формы
12:29 · Испания. Ла Лига
Гайя продлит контракт с «Валенсией» в ближайшие дни слухи
11:56 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Я сделал всё, чтобы остаться в «Атлетико»
11:10 · Испания. Ла Лига
Асенсио выбрал между «Реалом» и «Барселоной»
10:39 · Испания. Ла Лига
Раскрыты детали трансфера Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико»
10:07 · Испания. Ла Лига
Асенсио впервые в сезоне выйдет в основе «Реала»
09:28 · Италия. Серия А
Госенс покинет «Интер» зимой, клуб уже нашёл ему замену
08:54 · Англия. Премьер-лига
Гимараэс отреагировал на интерес «Реала»
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет подписать топ-игрока сборной Бельгии 1
Все новости
Рекомендуем