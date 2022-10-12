В «Реале» не удивлены новостями о Мбаппе, Перес уже знал о ситуации француза в «ПСЖ»

Руководство мадридского «Реала» не удивлено новостями о желании Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ». Напомним, ранее появились слухи о том, что француз жалеет о продлении контракта с парижанами и хочет поскорее перебраться в другой клуб.

По информации от COPE, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес уже заранее знал о ситуации Мбаппе в «ПСЖ». Тем не менее, француз вряд ли перейдёт в «королевский клуб» в январское трансферное окно, ведь парижане не хотят его отпускать.

В новом сезоне Мбаппе забил 8 голов в 9 матчах чемпионата Франции. Также на счету нападающего 4 забитых мяча в Лиге чемпионов.