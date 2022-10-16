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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави высказался о поражении «Барселоны» в матче с «Реалом»

16 Октября 2022 • 19:57 Комментировать (9)
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал неудачу своей команды в «эль класико».

Каталонцы уступили мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 1:3.

«Временами мы доминировали и показывали неплохую игру для гостевого матча с «Реалом». Нам противостояла очень зрелая команда, умеющая использовать свои моменты, в то время как мы упустили три или четыре голевых шанса. Нужно быть более эффективными.

В последних матчах мы не показали того, на что рассчитывали, и нас беспокоит эта тенденция. Необходимо менять менталитет, если мы хотим выигрывать трофеи», – заявил Хави в послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (9)
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Castilla
16 Октября 2022 в 20:44
Как будто играл победитель ЛЧ с командой Лиги Европы, но ведь Барселона команда ЛЧ...
ARTUR
16 Октября 2022 в 20:38
До сих пор не пойму тактику Хави , именно по этому матчу , лунь с чубом первый тайм пропасся в офсайде , Дембеле который единственный кошмарил оборону Реала был заменен , поляка схавали и не заметили , после перерыва наверное урвав за пассивность стал отходить глубже , но толку от него там нет , хотя вроде и пас отдать может , НО НЕ ПРИВЫК , навыков нет , при такой игре именно такой игрок это минус один игрок ,по большому счету приобретать бей беги и принести мне мяч для Барсы сейчас очень не выгодно , некому их приносить , если скадисами еще как то прокатывает то с серьезными командами он просто статист , Нету Барсы Де Берейне и Сильвы которые пашут и насыщают нападение , Барсе нужен был более командный игрок , Мане , Салаах вот такого класса , а не бей беги , будь конечно он в той Барсе где были Хави , Месси Иньеста то это был бомбический наконечник , но не сейчас . Хави вместо того что бы снять поляка и выпустить Фати в помощь Дембеле , снимает именно Дембеле .. Толку ??
Vova52
16 Октября 2022 в 20:23
Mnogo raboti eshe......osobenno v zashite,,,
Sergey999
16 Октября 2022 в 20:00
Про какие 4 голевые шанса он говорит??? Один гол и тот на дурня влетел
pol-black
16 Октября 2022 в 20:04
классический гол от Барсы. с проходом, подачей вдоль ворот и подставленной вовремя ногой. дурнями были Алаба и Милитао, проворонившие передачу, ну и обыгранный на ровном месте Карва.
Sergey999
16 Октября 2022 в 20:09
Ну а как тогда назвать первые два гола Реала??? Пол барсы дурни)))
pol-black
16 Октября 2022 в 20:23
оборона налажала! кто же тут спорит?
Шарипов Тахир
16 Октября 2022 в 20:30
Оборона Барселоны стала лажать, по-моему, нон стопом в последних играх: в игре с Сельтой во втором тайме просто отскочили, потому что Сельта не забила несколько 100% моментов, в игре с Интером вообще было решето в защите (правда, было много разговоров про отсутствие Кундэ и Араухо), сегодня Кундэ был на поле - и все равно игры в защите не было видно.
pol-black
16 Октября 2022 в 20:34
нет именно игры. есть игроки. которые носятся кучей за мячом. сейчас обычно защитники держат зоны, а у Барсы этого вообще не видно. Хави вряд ли отвечает за игру в обороне, есть соответствующий ассистент. но он точно не справляется, а Хави этого или не замечает, или не знает, что ему делать в такой ситуации. но пока что оборона страдает. Эрик Гарсия вроде неплохие матчи выдавал, но сегодня накосячил. наверное, день такой. эпичный фэйл умницы Канселу стоил мансити поражения сегодня. на ровном месте португал ошибся.
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