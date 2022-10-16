Хави высказался о поражении «Барселоны» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал неудачу своей команды в «эль класико».

Каталонцы уступили мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 1:3.

«Временами мы доминировали и показывали неплохую игру для гостевого матча с «Реалом». Нам противостояла очень зрелая команда, умеющая использовать свои моменты, в то время как мы упустили три или четыре голевых шанса. Нужно быть более эффективными.

В последних матчах мы не показали того, на что рассчитывали, и нас беспокоит эта тенденция. Необходимо менять менталитет, если мы хотим выигрывать трофеи», – заявил Хави в послематчевом интервью.