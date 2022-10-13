​Стало известно, что говорил Хави игрокам после неудачного матча в Лиге чемпионов

«Барселона» не смогла обыграть дома «Интер» (ничья 3:3), и теперь шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов стали призрачными. Испанское издание Sport раздобыло информацию о словах главного тренера каталонцев Хави на тренировке в четверг. Наставник «сине-гранатовых» призвал футболистов забыть о неудаче в Лиге чемпионов и сосредоточиться на другой цели – победы в Ла Лиге.

Также Хави сказал, что он остался доволен игрой команды в первой части матча. При этом тренер выделил некоторые ошибки, из-за которых «Барселона» не добилась нужного результата.

Кроме того, Хави попросил игроков «Барселоны» быть смелыми на «Сантьяго Бернабеу», где в воскресенье команда сразится с «Реалом».