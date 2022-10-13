Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Стало известно, что говорил Хави игрокам после неудачного матча в Лиге чемпионов

13 Октября 2022 • 21:21 Комментировать (3)
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.20 X 3.60 2 3.10
16.10 17:15

«Барселона» не смогла обыграть дома «Интер» (ничья 3:3), и теперь шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов стали призрачными. Испанское издание Sport раздобыло информацию о словах главного тренера каталонцев Хави на тренировке в четверг. Наставник «сине-гранатовых» призвал футболистов забыть о неудаче в Лиге чемпионов и сосредоточиться на другой цели – победы в Ла Лиге.

Также Хави сказал, что он остался доволен игрой команды в первой части матча. При этом тренер выделил некоторые ошибки, из-за которых «Барселона» не добилась нужного результата.

Кроме того, Хави попросил игроков «Барселоны» быть смелыми на «Сантьяго Бернабеу», где в воскресенье команда сразится с «Реалом».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 21:34
Хави - оптимист! Хотя вот я - болею за Интер с 1967 года, но я не думал, что трахнем Барсу, но верить надо ! А я пессимист! Но я за Интер, а не толпы за Юве...
InterSan
13 Октября 2022 в 21:42
Верно. А сколько Вам лет? Я за Интер с 1998.
Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 21:49
Читать умеешь?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.10.22 в 22:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2.14 3.25 3.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Октября
22:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» подпишет Мбаппе, если это будет возможно
22:27 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Нет слов, чтобы описать уровень Модрича»
22:20 · Испания. Ла Лига
Рафинья – о матче с «Реалом»: «Опасаться должны они, а не мы»
22:09 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Ньюкасла»: «Однажды Хау может заинтересовать «Реал» или «Манчестер Сити»
21:35 · Испания. Ла Лига
«Аякс» планирует подписать грузинского вратаря «Валенсии»
21:21 · Испания. Ла Лига
​Стало известно, что говорил Хави игрокам после неудачного матча в Лиге чемпионов 3
21:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет отозвать Нико из аренды в «Валенсии»
20:45 · Испания. Ла Лига
Чуамени – одна из причин разлада между Мбаппе и «ПСЖ»
20:35 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг недоволен своим положением в «Барселоне»
20:09 · Испания. Ла Лига
Лапорта разочаровался в Хави 1
19:44 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Если вручение «Золотого мяча» не отменят, его наверняка получит Бензема» 2
15:32 · Испания. Ла Лига
​Кроос сам определит своё будущее – Анчелотти
14:57 · Испания. Ла Лига
Участие Рюдигера в матче с «Барселоной» находится под вопросом
14:50 · Испания. Ла Лига
Куртуа может пропустить «эль класико»
13:16 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Финал чемпионата мира 2014 года не настолько хорош, чтобы его пересматривать»
Все новости
Рекомендуем