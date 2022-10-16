В центральном матче девятого тура чемпионата Испании, да и, пожалуй, всего первого круга Ла Лиги, мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Барселону», это была встреча лидеров чемпионата, каждый из которых до этого потерял лишь по два очка в первых восьми матчах.

Сильнее оказался мадридский клуб, который забил дважды - «Барселона» ответила лишь одним голом. События игры прокомментировал наставник «Реала» Карло Анчелотти:

- Мы справились, хорошее начало матча. Удалось быстро получить преимущество, а потом мы старались контролировать ситуацию. Я старался не изобретать, а действовать надежно, - цитирует слова Анчелотти телеканал DAZN.