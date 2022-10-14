«Бетис» уже предпринял первые шаги по трансферу Себальоса

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос в скором времени может перебраться в «Бетис». По информации от Diario AS, команда Мануэля Пеллегрини уже предприняла первые шаги по трансферу хавбека.

Напомним, у Себальоса следующим летом заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Руководство «сливочных» уже приняло решение позволить футболисту покинуть команду на правах свободного агента.

Себальос является воспитанником «Бетиса». До 2017 года полузащитник выступал за «зелёно-белых», после чего его купил мадридский «Реал».

С 2019 по 2021 год игрок выступал на правах аренды за лондонский «Арсенал».