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«Бетис» уже предпринял первые шаги по трансферу Себальоса

14 Октября 2022 • 14:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос в скором времени может перебраться в «Бетис». По информации от Diario AS, команда Мануэля Пеллегрини уже предприняла первые шаги по трансферу хавбека.

Напомним, у Себальоса следующим летом заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Руководство «сливочных» уже приняло решение позволить футболисту покинуть команду на правах свободного агента.

Себальос является воспитанником «Бетиса». До 2017 года полузащитник выступал за «зелёно-белых», после чего его купил мадридский «Реал».

С 2019 по 2021 год игрок выступал на правах аренды за лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Дани Себальос
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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