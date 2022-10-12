Шансы Рюдигера сыграть с «Барселоной» повышаются

Фанаты мадридского «Реала» могут выдохнуть. Защитник «королевского» клуба Антонио Рюдигер сможет принять участие в предстоящем матче с «Барселоной».

Напомним, что немец забил гол в последней встрече Лиги чемпионов против «Шахтёра», принеся испанскому гранду ничью на 95-й минуте. В момент удара Рюдигер столкнулся с вратарём соперника Анатолием Трубиным и получил серьёзное рассечение. По информации журналиста Хосе Луиса Санчеза, у Антонио не выявлен перелом лицевой кости, поэтому он сможет принять участие в воскресном «эль класико» в специальной маске.

Напомним, что «Реал» и «Барселона» имеют одинаковое количество очков перед очной встречей. Игра на «Сантьяго Бернабеу» пройдёт в воскресенье, 16 октября.

