Винисиус: «Мне нужно прибавлять, чтобы достичь уровня Бензема и Мбаппе»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сравнивал себя с игроками, которых считает лучшими в современном футболе.

Бразилец стал автором 22 забитых мячей и 20 голевых передач в прошлом сезоне, а в нынешней кампании забил семь раз и четырежды ассистировал, проведя 13 матчей.

«Учитывая требования современного футбола, мне нужно стать ещё лучше. Достаточно взглянуть на Карима Бензема и Килиана Мбаппе, которые забили более 40 голов в прошлом сезоне. Чтобы достичь этого уровня, мне нужно продолжать прибавлять, ещё чаще забивая и ассистируя», – высказался 22-летний лидер атаки «сливочных».