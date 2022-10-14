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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» хочет подписать защитника «Баварии» Дэвиса

14 Октября 2022 • 23:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.60 2 3.05
16.10 17:15

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может перейти в мадридский «Реал». По сведениям Marca, «сливочные» хотят подписать левого латераля, поэтому они готовы изучить возможность приобретения 21-летнего игрока мюнхенской команды.

В текущем сезоне Дэвис принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

«Бавария» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 16 очков за девять матчей. В предстоящем туре мюнхенский клуб примет на своем поле «Фрайбург», игра пройдет 16 октября в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис
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