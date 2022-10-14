«Реал» хочет подписать защитника «Баварии» Дэвиса

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может перейти в мадридский «Реал». По сведениям Marca, «сливочные» хотят подписать левого латераля, поэтому они готовы изучить возможность приобретения 21-летнего игрока мюнхенской команды.

В текущем сезоне Дэвис принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

«Бавария» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 16 очков за девять матчей. В предстоящем туре мюнхенский клуб примет на своем поле «Фрайбург», игра пройдет 16 октября в 20:30 по московскому времени.