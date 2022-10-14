Модрич назвал свой любимый эпизод из матчей с «Барселоной»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился самым приятным воспоминанием об «эль класико».

Ближайшая встреча «сливочных» с «Барселоной» состоится уже совсем скоро – 16 октября.

«Моё лучшее воспоминание из противостояний с «Барселоной» – гол Серхио Рамоса в 2013 году. Я подал угловой, и он отправил в сетку победный мяч на «Бернабеу». Товарищи по команде были очень рады за меня», – рассказал 37-летний хорват. В том поединке «Реал» одержал победу со счётом 2:1, но по итогам сезона занял второе место, отстав от каталонцев на 15 очков.

На данный момент мадридцы идут вторыми в Ла Лиге, уступая «Барселоне» лишь по разнице голов. На счету обеих команд по 22 балла после восьми туров.