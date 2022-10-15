Педри: «Мне бы хотелось стать таким же великим, как Месси»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о легенде каталонского клуба, а ныне игроке «ПСЖ» Лионеле Месси.

19-летний хавбек заявил, что мечтает достичь величия аргентинца, но вместе с тем признал, что сделать это будет невозможно.

«Конечно, мне бы хотелось стать таким же великим, как Месси, и выиграть столько же «Золотых мячей». Знаю, что это очень сложно, нужно много работать. Но думаю, что в истории может быть лишь один Месси», — цитирует Педри L'Equipe.

Напомним, Педри перешёл в «Барселону» осенью 2019 года из «Лас-Пальмаса» за 17,5 миллионов евро. Всего в составе «сине-гранатовых» талантливый испанец провёл 86 матчей, забив 11 голов и отдав семь результативных передач. Сейчас рыночная стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро.