Чуамени – одна из причин разлада между Мбаппе и «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе разочарован летней трансферной кампанией своего клуба.

Как известно, при продлении контракта 23-летнему французу было обещано серьёзное усиление состава, чего, по мнению игрока, не произошло. Мбаппе рассчитывал, что руководству парижан удастся оформить подписание Орельена Чуамени, но хавбек «Монако» в итоге достался «Реалу». По сведениям Marca, проигрыш «ПСЖ» в споре за восходящую звезду французского футбола – одна из причин недовольства Мбаппе, о котором сообщается в СМИ.

Трансфер Орельена Чуамени обошёлся мадридскому «Реалу» в 80 млн евро. В 12 матчах за «сливочных» 22-летний игрок отметился двумя ассистами.