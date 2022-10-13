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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос назвал самых быстрых футболистов, которых ему доводилось видеть

13 Октября 2022 • 01:55 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос назвал самых скоростных игроков на своей памяти.

«Если говорить о соперниках, то это Килиан Мбаппе – его очень трудно остановить. Среди товарищей по команде я бы отметил Гарета Бэйла, Рафаэля Варана и Винисиуса Жуниора», – цитирует Marca 32-летнего немецкого хавбека, запланировавшего завершить игровую карьеру в 2023 или 2024 году.

Тони Кроос выступает за «Реал» с 2014 года, отыграв в составе «сливочных» 376 матчей. Ранее он защищал цвета мюнхенской «Баварии» и леверкузенского «Байера».

Контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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