Кроос назвал самых быстрых футболистов, которых ему доводилось видеть

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос назвал самых скоростных игроков на своей памяти.

«Если говорить о соперниках, то это Килиан Мбаппе – его очень трудно остановить. Среди товарищей по команде я бы отметил Гарета Бэйла, Рафаэля Варана и Винисиуса Жуниора», – цитирует Marca 32-летнего немецкого хавбека, запланировавшего завершить игровую карьеру в 2023 или 2024 году.

Тони Кроос выступает за «Реал» с 2014 года, отыграв в составе «сливочных» 376 матчей. Ранее он защищал цвета мюнхенской «Баварии» и леверкузенского «Байера».

Контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до следующего лета.