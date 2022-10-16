Чуамени: «Бензема обязан получить «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Чуамени высказался о шансах Карима Бензема на победу в споре за «Золотой мяч».

Вручение награды состоится в понедельник. Форвард «сливочных» считается безоговорочным фаворитом, с чем полностью согласен его товарищ по команде: «Думаю, завтра «Золотой мяч» окажется у Бензема, я на это надеюсь и желаю ему этого. Он провёл прошлый сезон на исключительном уровне, и сейчас он продолжает демонстрировать свои невероятные качества. Мы будем очень рады за него», – заявил 22-летний хавбек после победы «Реала» над «Барселоной» (3:1).

Карим Бензема забил 44 гола в 46 матчах прошедшего сезона. В нынешней кампании 34-летний нападающий отличился пять раз в десяти встречах.